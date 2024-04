Ploegleider van UAE Team Emirates zet Tadej Pogacar stevig op scherp voor de Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar is dé grote topfavoriet voor de Giro, die op 4 mei van start gaat. Toch houdt zijn ploeg ook nog de Tour stevig in het achterhoofd.

Tadej Pogacar wil dit jaar de dubbel van Giro-Tour realiseren. De Sloveen voelt zich op zijn 25ste klaar om voor het eerst in zijn carrière twee grote rondes in een jaar te rijden. Voor Pogacar wordt het zijn debuut in de Giro.

"De Giro blijft natuurlijk de Giro. Het is een koers van drie weken, met vaak verrassende wendingen en spectaculaire etappes. Het zijn meer 21 klassiekers dan een drieweekse wedstrijd", zegt ploegleider Mauro Gianetti bij Wielerflits.

Volgens de ploegleider trekt UAE Team Emirates met veel respect naar de Giro. Daardoor trekt het ook met een sterke ploeg in steun voor de Sloveense kampioen naar Italië.

Tour ook belangrijk voor Pogacar en UAE

Maar ook de Tour zit dus al in het achterhoofd van UAE Team Emirates. Na twee tweede plaatsen op rij wil Pogacar eindelijk nog eens de Tour winnen. En het wordt belangrijk om goed op te letten tijdens de Giro.

"Het wordt belangrijk om zijn krachten tijdens de Giro goed te managen, en voldoende energie over te houden voor de Tour de France", stelt Gianetti nog.