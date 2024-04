Kinesist stipt het grote probleem aan bij Wout van Aert na valpartij

Wout van Aert kwam in Dwars door Vlaanderen zwaar ten val. Een maand later rijdt hij al opnieuw buiten met de fiets.

Voor Wout van Aert was het een morele opsteker dat hij ondertussen al opnieuw buiten kan fietsen. Visma Lease a Bike liet dat moment niet onopgemerkt voorbijgaan en postte daarover prompt een filmpje op de sociale media.

Kinesist Thijs Hertsens van LAB Antwerpen, die ook Remco Evenepoel na zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland begeleidt, begrijpt de euforie, maar zegt ook dat er nog een hele weg af te leggen is voor Van Aert.

Hij was er immers veel erger aan toe dan Remco Evenepoel. “De feedback na de eerste rit was alvast positief”, geeft Hertsens mee in een gesprek met Sporza. Van Aert doet het wat beter dan verwacht, maar schijn kan soms bedriegen in dit soort blessures.

Geen stappen overslaan

“Zijn thorax-regio was toch zwaar gehavend, we hebben alles echt goed moeten monitoren. Hoe haalt hij adem? Welke hartslag kan hij al aan? Wat is het effect van verschillende inspanningen? Dat moeten we nu blijven doen, want nu mogen we - zeker omdat het een olympisch jaar is - geen stappen overslaan.”

Hertsens werkt al lang samen met Van Aert. De twee kennen elkaar al van toen onze landgenoot nog een pure crosser was en niet op de weg reed.