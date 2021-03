Intermarché-Wanty-Gobert schuift drie namen voor E3-prijs naar voren

Intermarché-Wanty-Gobert doet het vrijdag in de E3-prijs zonder echte kopman. De Belgische formatie hoopt wel op Aimé De Gendt, Loïc Vliegen en de Italiaan Andrea Pasqualon in de finale.

De Gendt, Pasqualon en Vliegen zullen het verschil moeten maken in de finale. Zij worden bijgestaan door Ludwig De Winter, de Duitser Jonas Koch en de Nederlanders Taco van der Hoorn en Boy van Poppel.

"Naar mijn persoonlijke mening is de E3 Classic de zwaarste van alle Vlaamse voorjaarsklassiekers", stelt sportdirecteur Hilaire Van der Schueren. "We komen aan de start met een selectie renners die zich in de buitenlandse wedstrijden goed heeft kunnen voorbereiden.”

En de ambities zijn er wel. “We trekken niet met een absolute kopman naar Harelbeke, maar ik verwacht dat Aimé De Gendt, Andrea Pasqualon en Loïc Vliegen in de finale mee kunnen. Welke kaart we dan trekken, zullen ze onderling moeten bespreken. Het zijn namelijk de benen van de dag die de doorslag geven. Met deze sterke ploeg buiten de top 15-20 eindigen zou een teleurstelling zijn."