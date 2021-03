Ineos-renner heeft zijn pols gebroken bij val in de E3

Daar lagen ze dan ineens op de grond tijdens de E3, de fietsen van Fernando Gaviria enerzijds en Jhonatan Narváez anderzijds. Met hun tweetjes waren ze betrokken bij dezelfde valpartij en voor beiden heeft dit fysiek ook zijn gevolgen.

Het was al bekend dat Fernando Gaviria bij deze val een polsbreuk heeft opgelopen. Nu is het verdict ook bekend bij Jhonatan Narváez en dat is exact hetzelfde. Volgens de Belgische media heeft ook de Ecuadoriaan zijn pols gebroken.

OP PAD MET VAN DER POEL

Geen van beide renners zou overigens in staat zijn om de wedstrijd uitrijden. Zeker voor Narváez is dit uitvallen een grote domper. De Zuid-Amerikaan was tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne de enige die een aanval van Mathieu van der Poel kon beantwoorden en ging lange tijd met hem op pad. In Nokere Koerse finishte Narváez in de top tien.

Hij had dus wel nog enige ambitie voor de resterende wedstrijden dit voorjaar, maar moet daar nu noodgedwongen een kruis over maken.