Vliegen herinnert zich hoe hij Van Avermaet aan zege in Gent-Wevelgem hielp: "Opnieuw nerveuze en zware wedstrijd"

Loïc Vliegen is één van de renners die deze ochtend vertrokken is in een nieuwe Gent-Wevelgem. Het is niet elk jaar dat deze koers op zijn programma staat, maar als het even goed gaat als bij zijn debuut, mogen we wel wat verwachten van Intermarché-Wanty-Gobert.

"Ik verwacht opnieuw een zeer nerveuze en zware wedstrijd, waarbij het belangrijk zal zijn om nooit de eerste of tweede waaier te missen", blikte Vliegen vooraf vooruit naar Gent-Wevelgem. "In de heuvelzone is het belangrijk om genoeg energie te spenderen aan het positioneren in de aanloop naar een klim, want vaak is de 15e of 20e positie aan te voet niet voldoende om op de top mee te zijn met de eerste groep."

Het gebeurde nog niet zo vaak dat Vliegen in deze klassieker aan de start verscheen. "Het is pas mijn tweede deelname aan Gent-Wevelgem, maar ik heb enorm mooie herinneringen aan deze wedstrijd. Ik koerste aan de zijde van Greg Van Avermaet toen hij in 2017 in een sprint tegen Jens Keukeleire de overwinning naar zich toetrok."

Vliegen weet ook nog hoe het hem persoonlijk toen verging. "Op de Kemmelberg miste ik de ontsnapping van een twintigtal renners, maar later konden we met een groep weer aansluiten, waardoor ik als 23-jarige renner tot in de finale mijn steentje kon bijdragen aan een mooi succes voor mijn kopman. Ik herinner me eveneens de speciale sfeer in de plugstreets dankzij het publiek dat in oorlogskostuums verkleed was."

Dat was kicken. "Ook al passeren we er snel, deze flitsen geven ons echt goosebumps. Het is prachtig hoe de organisatoren door middel van een wielerwedstrijd hulde brengen aan een evenement dat onze geschiedenis geschreven heeft. Er wordt eveneens aandacht besteed aan het vijfjarig overlijden van Antoine Demoitié. Regelmatig haal ik fantastische herinneringen op aan mijn oud-ploegmaat in de beloftencategorie."