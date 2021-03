Apart: Sint-Hilariuskerk in Wevelgem omgetoverd tot perszaal

In deze tijden kan de accomodatie rond een koers al eens verschillen van andere edities. In Wevelgem was dat ook het geval voor het op de voet volgen van Gent-Wevelgem. De perszaal werd gevestigd in het centrum van Wevelgem in... een kerk.

De ruimte die in vorige edities voorzien was voor de media is ondertussen een vaccinatiecentrum geworden. Er moest dus een andere ruimte gezocht worden en de zoektocht eindigde bij de Hilariuskerk op de Grote Markt in Wevelgem.

De omgeving rond de kerk werd afgesloten met hekken. Enkel de mensen van pers mochten de kerk betreden, mits het afhalen van een geel armbandje aan de start in Ieper, aangezien de toegang beperkt was. Aan elke tafel kon er één journalist plaats nemen. Per tafel lag ook een briefje om te vermelden dat de parochie de persoon in kwestie hartelijk welkom heette voor deze gelegenheid.

© photonews

Er werden twee schermen geïnstalleerd zodat de tv-uitzending van de koers ook gevolgd kon worden. Het was alvast bijzonder om eens vanuit zo'n kader de berichtgeving rond een wielerwedstrijd te doen. Dat merkte ook winnaar Wout van Aert op toen die langs kwam om zijn verhaal te doen. "Apart, een persconferentie in een kerk", aldus Van Aert.