DSM-renner heeft sleutelbeen gebroken bij valpartij in Gent-Wevelgem

Helaas is er zondag in Gent-Wevelgem ook een valpartij geweest met ernstige gevolgen. Bij DSM zitten ze met de handen in het haar: ze zullen het in de rest van het voorjaar zonder Casper Pedersen moeten doen. De Deen heeft zijn sleutelbeen gebroken.

Na afloop van Gent-Wevelgem wisten verschillende renners te vertellen dat die eerste grote waaier eigenlijk ontstaan was door een valpartij. Bij die crash was Casper Pedersen betrokken. Bij hem viel de schade alleszins niet mee. OPERATIE VEREIST Pedersen werd meteen uit koers genomen en naar het ziekenhuis gebracht voor verdere onderzoeken. Zijn ploeg DSM laat weten dat hij zijn rechtersleutelbeen gebroken heeft en deze breuk een operatie vereist. Na zijn operatie zal gekeken worden naar zijn herstel en naar wanneer hij terug op de fiets zal mogen. Het spreekt voor zich dat dit niet heel binnenkort zal kunnen. Het voorjaar van Pedersen, die deel uitmaakt van de klassieke kern van DSM, zit er in de koers dan ook op. Onlangs zag Pedersen nog af van deelname aan de E3 vanwege een coronageval bij zijn ploeg.