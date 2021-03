Mag Jasper Stuyven starten in Dwars door Vlaanderen? "Ik hou voorlopig rekening met beide scenario's"

Staat Trek-Segafredo woensdag aan de start van Dwars door Vlaanderen? Het is nog niet duidelijk, want twee personen uit de ploeg hebben positief getest, maar enkele renners waren slechts een laagrisicocontact.

Eén van die renners is Jasper Stuyven. Hij doet zijn verhaal bij Sporza. "Ik was geen close contact, dus ik moet ook niet in volledige quarantaine. Ik mag nog wel buiten trainen en voor de rest zit ik alleen op mijn kamer", aldus onze landgenoot.

Uiteraard hoopt Stuyven dat hij er bij mag zijn in Dwars door Vlaanderen. "Ik hou voorlopig rekening met beide scenario's. Het is jammer omdat ik in vorm ben en ik heb honger naar meer na mijn overwinning in Milaan-San Remo."