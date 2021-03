Volgens ex-renner valt er nu wat druk weg bij Wout van Aert: "Hij zit meer in zijn comfortzone als Mathieu van der Poel er niet bij is"

Wout van Aert heeft het voorbije weekend met Gent-Wevelgem een belangrijke overwinning geboekt. Zo kan onze landgenoot met minder druk toeleven naar de Ronde van Vlaanderen, dat volgende week op het programma staat.

Volgens Dirk De Wolf, een ex-renner, komt de zege van Wout van Aert op het juiste moment. "Het neemt nu wel wat druk weg. Zijn ploegmaats gaan ook beter presteren nu, want de sterke prestatie van Nathan Van Hooydonck zal ook bij de andere renners opgevallen zijn", aldus De Wolf bij Sporza.

Volgens De Wolf is van Aert rustiger als Mathieu van der Poel er niet bij is. "Je ziet dat hij veel rustiger is als Mathieu van der Poel er niet bij is. Dan zit hij meer in zijn comfortzone. Hij hoeft dan niet te tonen hoe goed hij wel niet is en hij voelde de wedstrijd goed aan", vertelde Dirk De Wolf.