10 jaar geleden won hij twee koersen in 10 dagen: "Gekozen door Jens Voigt en Fabian Cancellara"

Tien jaar geleden won Nick Nuyens Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. De overstap naar Saxo Bank zal er wel voor iets tussen gezeten hebben.

In de winter van 2010 stapte Nick Nuyens over van Rabobank naar de Saxo Bank-ploeg van Bjarne Riis. “Ik had één doel: de Ronde van Vlaanderen winnen. Ik kon terug naar Quick.Step, naar Cofidis, waar ik veel meer geld zou verdienen. Maar ik koos voor Bjarne Riis”, vertelt Nuyens aan HLN. “In de Vuelta van 2010 hadden Jens Voigt en Fabian Cancellara me gezegd: als je ooit de kans krijgt om voor Bjarne Riis te rijden, moet je dat doen. Ik was overtuigd dat hij me zou helpen om mijn ultieme droom, mijn ambitie waar te maken.”

De invloed van Bjarne Riis op Nuyens was ontzettend groot. “Riis wist me op de juiste manier aan te pakken. Elke keer dat hij mij zag, was het alsof hij extra zelfvertrouwen in mijn rugzak stopte. Ik ging naar die wedstrijden in de overtuiging dat niemand mij eraf zou rijden.”

In tien dagen tijd won Nuyens Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. “Ik wist dat ik het in mij had om de Ronde te winnen. Ik wist niet dat het zou gebeuren. Ook voor de beste renner van zijn generatie moet altijd alles kloppen. Ik heb in die Ronde van Vlaanderen de beste situatie voor mezelf afgedwongen.”