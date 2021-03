Annemiek van Vleuten verovert eerste zege van het seizoen op Vlaamse wegen

Annemiek van Vleuten is een kanjer die al zoveel gewonnen heeft in haar carrière. De opluchting zal dus wel degelijk aanwezig zijn dat ook in 2021 de kop eraf is. Van Vleuten won bij de dames Dwars door Vlaanderen, haar eerste overwinning van het jaar.

Vanaf de beklimming van de Steenbeekdries werd het tempo in de wedstrijd een stuk hoger gelegd. Koster kon toch nog wat rapper en versnelde op de Kruisberg. Het was echter onbegonnen werk om in haar eentje voorop te blijven. Dan had de ontsnapping van een groepje van zes meer kans. Ook de vlucht Ragot, Thomas, Jackson, Van De Velde, De Jong en Rüegg zong het echter niet uit tot het einde. Met Van Vleuten en Niewiadoma achtten nadien twee grote namen hun moment gekomen. GOEDE SAMENWERKING Beide dames werkten uiterst goed samen, wat ervoor zorgde dat zij wel konden wegblijven. Ze spurtten voor de overwinning: het was de Europese kampioene die het zegegebaar kon maken. Niewiadoma werd dus tweede, Ryan won de spurt van een omvangrijke groep voor de tweede plaats.