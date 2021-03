Ondanks grote belang van de Ronde is Annemiek van Vleuten duidelijk: "Een groot doel om hier mee te doen"

Het is in deze periode van het jaar al volop toeleven naar de Ronde. Annemiek van Vleuten pakte in Dwars door Vlaanderen al haar klassieker en was ook hiervoor naar Waregem gekomen. Zo opende ze haar rekening, in 2021, en voor Movistar.

Na jaren bij Mitchelton-Scott maakte Van Vleuten in het tussenseizoen de overstap naar Movistar. Het is de eerse keer dat de Europese kampioene kan winnen voor haar nieuwe werkgever. "Ik ben zo blij met deze eerste overwinning en het feit dat ik de ploeg iets terug kan geven. Koersen zoals deze en alles wat we gedaan hebben deze maand, geven me vertrouwen over hoe sterk we voor de dag kunnen komen."

Er was toch een bepaald traject dat ze moest afleggen. "In de Omloop had ik het gevoel dat ik nog moest leren hoe het in de ploeg werkte. In de Strade ging alles heel goed, vandaag zijn we nog een stap verder gegaan. De hele ploeg volgde het plan voor 100%. Na de verkenning was ik zo gemotiveerd. De testen uit de stages in Tenerife de laatste twee maanden toonden dat de conditie goed was."

Ik heb gemerkt dat ik de kracht heb om aan te vallen

Dat was ook te merken. Het besef over haar eigen sterkte is er weer helemaal na deze prestatie. "Op klimmetjes zoals de Knokteberg voelde ik dat ik het verschil kon maken. Toen ik aanviel en ik zag dat alleen Kasia Niewiadoma mij kon volgen, wist ik dat ik vol moest blijven gaan. Een paar sterke rensters ontbraken in dit deelnemersveld, maar ik heb gemerkt dat ik de kracht heb om aan te vallen."

De Ronde van Vlaanderen is de koers waar iedereen naar uitkijkt. Voor Van Vleuten was Dwars door Vlaanderen wel veel meer dan enkel een opwarmertje. "Mensen praten veel over zondag, maar het was een groot doel om hier mee te doen. Dit zal de hele ploeg helpen om met meer vertrouwen te rijden. Laten we van deze overwinning genieten en wat rust nemen. Dan pas beginnen we aan zondag te denken."