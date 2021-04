Christian Prudhomme licht beslissing over Parijs-Roubaix toe: "Koningin der klassiekers zal plaatsvinden in 2021"

Wat te doen met Parijs-Roubaix, in de gegeven omstandigheden? Ook Christian Prudhomme heeft zich er als sterke man bij ASO de voorbije weken over gebogen. Cruciaal was om de editie van 2021 te redden. Als dat moest door uitstel, dan was het maar zo.

Prudhomme beseft echt wel wat Parijs-Roubaix betekent. "Het is een populaire klassieker, die betwist wordt door de beste renners ter wereld, gevolgd wordt door miljoenen fans en in 190 landen op televisie wordt uitgezonden. Parijs-Roubaix is ook de grote trots van de hele regio Hauts-de-France."

Het is die regio die zo hard getroffen wordt door corona en waar een harde lockdown heerst. Zomaar een alternatief parcours uittekenen, was geen optie. "Elk jaar keert de koers daar met veel vurigheid terug. Ze zit verankerd in dat grondgebied, ze maakt deel uit van haar geschiedenis."

🎙Christian Prudhomme "Paris-Roubaix est une fierté pour toute la région @hautsdefrance qui la retrouve chaque année avec ferveur."#ParisRoubaix pic.twitter.com/6HF5yFSGZj — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) April 1, 2021

Het is op die gekende wegen dat een échte Parijs-Roubaix doorgaat. "Het is daarom dat we gelukkig zijn om aan te kunnen kondigen dat de koningin der klassiekers op dit mythische parcours zal plaatsvinden in 2021 en dat we ook concurrentes gaan ontdekken in de eerste editie bij de vrouwen."