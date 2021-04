Dit zijn uw deelnemerslijsten voor de Ronde van Vlaanderen bij mannen en vrouwen!

Mathieu van der Poel mag in de Ronde van Vlaanderen het rugnummer 1 opspelden. De deelnemers aan de 105de editie van de Ronde zijn reeds allemaal bekend. De voorbije dagen werd u dan ook om de oren geslagen met selecties van de verschillende ploegen voor de Ronde.

Die monden dan uit in de definitieve deelnemerslijsten. Die zijn door Flanders Classics vrijgegeven. Het mannenpeloton verzamelt 's ochtends al in Antwerpen en begint dan aan een wedstrijd van 254 kilometer over 19 hellingen. Klik HIER om de deelnemerslijst bij de mannen te bekijken.

© photonews

Voor de vrouwen ligt het iets anders. Voor hen is zowel de start als de aankomst in Oudenaarde. De dames zullen 152 kilometer afleggen en moeten 13 hellingen beklimmen. Klik HIER om de deelnemerslijst bij de vrouwen te bekijken. Titelverdedigster is Chantal van den Broek-Blaak.

Zoals u weet mag er geen publiek komen kijken naar de Ronde van Vlaanderen. Met deze deelnemerslijsten bij de hand kan u alles op de voet volgen en kan u alle renners en rensters op beeld herkennen.