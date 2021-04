HERBELEEF: Beresterke Asgreen zorgt voor sensatie in sprint met twee en klopt Van der Poel in de Ronde

Van der Poel en Van Aert op weg met een renner van Elegant-Quick.Step. Deze keer was het Asgreen en niet zoals in 2020 Alaphilippe. Van Aert kraakte op de laatste hellingen bij een verwoestende demarrage van Van der Poel. Asgreen kwam wel nog terug en klopte Van der Poel verrassend in de sprint!

FINISH: Mathieu van der Poel moet de sprint op kop beginnen. Op iets meer dan twee honderd meter van de aankomst zet Van der Poel in, maar... Asgreen passeert hem en heeft nog het meeste over! Asgreen met de verrassing: hij klopt Van der Poel! Van Avermaet vloert Stuyven in de spurt om de derde plaats.

NOG 1 KM: De laatste kilometer! Wie wordt het: Asgreen of Van der Poel?

NOG 2 KM: Stuyven en Van Avermaet zijn in de tegenaanval gegaan, op weg naar de derde plaats. Bij Asgreen en Van der Poel gaan ze niet meer geraken.

NOG 3 KM: Voor Van der Poel zou het natuurlijk zijn tweede overwinning op rij zijn voor de Ronde. Asgreen van zijn kant wil niet voor een tweede keer tweede worden.

NOG 5 KM: De laatste vijf kilometer komen eraan. De winnaar van de Strade of de winnaar van de E3 gaat nu ook de Ronde op zijn naam schrijven.

© photonews

NOG 7 KM: Een overzicht van de renners in de achtervolgende groep: Van Aert, Stuyven, Vanmarcke, Benoot, Van Avermaet, Laporte, Vermeersch, Sénéchal, Van Baarle en Turgis.

NOG 9 KM: Om te kunnen winnen zou Asgreen nog van Van der Poel moeten afgeraken. Hoe moet de Deen dat doen?

NOG 11 KM: Van Aert wordt gegrepen door de groep Van Avermaet. Het ligt weer open voor de derde plek. Sénéchal lijkt een belangrijke klant als die groep daar voor moet sprinten.

NOG 12 KM: De laatste meters van de Paterberg hebben Van Aert mogelijk de doodsteek gegeven. Zijn achterstand is van 9 naar 22 seconden gegaan. Van Aert kijkt vooral achterom.

NOG 14 KM: De laatste helling van de dag: de Paterberg! Van Aert geeft zich ook nog altijd niet, maar dat laatste deel van de Paterberg weegt zwaar door.

NOG 15 KM: Van Aert zit op tien seconden van het leidersduo Van der Poel-Asgreen. Alaphilippe zakt ondertussen ver weg.

NOG 16 KM: Asgreen is ook beresterk, die gaat weer naar Van der Poel toe. Bij Van Aert is het een ander verhaal.

© photonews

NOG 18 KM: Aanval Van der Poel en daar zit wat op! Dit lijkt op de kracht van de Strade Bianche. Asgreen is de tweede beste op deze helling, Van Aert de derde beste. Alle twee moeten ze achtervolgen.

NOG 19 KM: Turgis voert weer de forcing bij de achtervolgers op de Oude Kwaremont. Van Avermaet weigert te lossen. De rest volgt iets verder.

NOG 21 KM: Alaphilippe, Teuns, Haller en Turgis zijn ingelopen door de groep Van Avermaet. Is er met nog iets meer krachten in de achtervolging nog wat mogelijk?

NOG 22 KM: De Oude Kwaremont lonkt stilaan. Heel interessant wat daar gaat gebeuren, zowel bij de drie leiders als bij de achtervolgers.

NOG 25 KM: Van der Poel en Van Aert op pad met een renner van Elegant -Quick.Step, dat hebben we nog ergens gezien. Asgreen gaf al de betere indruk ten opzichte van Alaphilippe, maar zet zich nu wel steevast in derde positie. Het lijkt erop dat Van der Poel en Van Aert het werk moeten opknappen.

© photonews

NOG 27 KM: Aanval van Asgreen en dan gaan de alarmbellen af. Van Aert rijdt er naartoe met Van der Poel in zijn wiel. Drie hele sterke mannen zijn nu weg, de rest moest achtervolgen.

NOG 29 KM: Alaphilippe gaat op de Kruisberg nog eens op de pedalen staan. Haller zit op de limiet, Turgis is op weg naar de kopgroep.

NOG 31 KM: Laten we ons niet verkijken op Van Aert. Van der Poel was tot dusver gretiger, maar Van Aert zou ook gewoon een slimme koers kunnen willen rijden. Hij wil niet meer de fout maken uit de E3, toen hij al te veel met zijn krachten woekerde.

NOG 34 KM: Er is nog altijd de mogelijkheid om terug te keren uit de achtergrond. De groep Stuyven-Van Avermaet zit nog niet te ver. Renners als Sagan, Naesen, Matthews en Kristoff rijden in een groep nog verderop: zij lijken wel bij de geslagenen.

© photonews

NOG 36 KM: Van der Poel kent een goede dag en ontbindt zijn duivels nog eens. Asgreen en Van Aert zitten in zijn wiel. Alaphilippe bijt zich ook vast, op karakter. Deze vier zijn in een wip weer bij Haller. Ook Teuns sluit aan.

NOG 38 KM: De groep die achtervolgt op Haller dikt aan in aantal renners. Mannen als Van Avermaet, Trentin, Asgreen en Benoot zijn weer mee.

NOG 39 KM: Haller slaat nu een kloofje. De Oostenrijker moet één van de beste wedstrijden uit zijn leven rijden.

NOG 42 KM: Alaphilippe en Bissegger zijn ingerekend, Van der Poel wist dat hij snel moest reageren. Nog in de kopgroep: Van Aert, Turgis, Wellens, Laporte, Pidcock en Haller.

NOG 43 KM: ​Van der Poel en Van Aert zijn wel tot bij de groep Wellens-Pidcock gekomen. Vooral onder impuls van de Nederlander. Van Aert heeft nog geen tekenen van een topdag getoond op de hellingen.

NOG 44 KM: Alaphilippe is al bij Bissegger. Dit is het leidersduo in de wedstrijd.

© photonews

NOG 45 KM: Alaphilippe is al alleen vertrokken. Wat gaan Van Aert en Van der Poel doen?

NOG 47 KM: Daar heb je een eerste mooi groepje. Pidcock, Haller, Sénéchal, Wellens, Alaphilippe en Laporte zijn weggereden. Zij zitten op 35 seconden van Bissegger, de enige overgebleven vroege vluchter. Op 50 seconden van de Zwitser de groep Van Aert-Van der Poel.

NOG 50 KM: De koers is volop aan het ontploffen. Roeren de grote namen zich snel?

EERSTE WEDSTRIJDDEEL: Nadat vijf vluchters wegsprongen, ging achter hen het blok erop. Zo waren Wallays, Van Den Bossche, Norsgaard, Paasschens en Bissegger vertrokken. Later kregen ze ook nog wel het gezelschap van Denz en Houle. Dat was niet bepaald het sein voor een saai koersverloop, want meerdere renners werden uit koers genomen.

Vergaerde en Fedorov omdat ze het met mekaar aan de stok hadden, Schär omdat hij een drinkbus weggooide in 'open natuur'. Kragh Andersen probeerde op zijn eentje de oversteek te maken naar de kop van de koers toen de kloof al een stuk gereduceerd was. Enkele valpartijen zorgden voor opschudding en op zo'n zestig kilometer van de aankomst begon het vuurwerk.