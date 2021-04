Ronde-winnaar Asgreen geloofde in zichzelf: "Mathieu en ik hadden mekaar nodig, ik had vertrouwen in mijn sprint"

Van der Poel kloppen in de sprint in een klassieker, wie is dat gegeven? Antwoord: Kasper Asgreen. Zo indrukwekkend was de Deense kampioen, die Elegant-Quick.Step liet vieren in de Ronde van Vlaanderen. Asgreen was een bom zelfvertrouwen.

Nochtans geraakte Asgreen ook wel even achterop. "Op de Koppenberg zat ik in de tweede groep. Die is iets langer en heel steil. Die past niet bij mij, dat is de klim die mij het minste ligt. Ik zat ook vast achter een valpartij. Ik werd langs achteren geraak en viel dan boven op de renners die gevallen waren. Dat was een stressvol moment."

Daar kwam wel wat bij kijken om de sprong naar voor te maken. "Ik moest een fietswissel doen, het duurde een tijdje eer ik weer voorin geraakte. Ik ben dan voluit gegaan nadat ik een versnelling plaatste op de Paterberg en dan ben ik teruggekomen."

Dan was het nog de vraag wie binnen de ploeg het best uit de verf zou komen. "Julian Alaphilippe en ik hebben veel gepraat na de Tiegemberg. Communicatie met de ploegmaats is cruciaal. We hebben niet beslist dat het voor hem of mij zou zijn. Onze sterkte was dat we daar met twee jongens zaten."

Asgreen ging nadien eerst op pad met Mathieu van der Poel en Van Aert. Op de Oude Kwaremont moest die laatste passen. "Mathieu en ik hadden mekaar nodig in de laatste tien kilometer. Op een bepaald moment werd de kloof minder groot. Het was goed dat we mekaar hadden. Ik had vertrouwen in mijn sprint."

Een straffe uitspraak als je Van der Poel mee hebt. "Ik heb eerder al een paar keer gesprint na zware koersen." Asgreen dacht er niet aan om zich terug te laten zakken tot in de groep. "Een sprint met twee is gemakkelijker te controleren. Als we gevat werden door de groep, kon ik nog met lege handen komen te staan. Ze zeiden in de ploegwagen dat ik mijn benen moest vertrouwen."

Asgreen werd de winnaar. Hij deed een positie beter dan in 2019. "Ik ben een sterkere renner dan twee jaar geleden. Toen was het mijn eerste keer in de kasseiklassiekers. Ik heb veel finales gereden, in verscheidene koersen, en die ervaring helpt enorm."

Nochtans ging het vooraf vooral over Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe. "Zij zijn op dit moment misschien de beste drie renners van de wereld. Ze hebben mij al meer verslaan dan ik hen. Logisch dat zij meer aandacht krijgen." Maar de overwinning, die kwam wel netjes bij Asgreen te zitten.