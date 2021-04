Nummer 2 uit Dwars voor Vlaanderen voor vrouwen tekent voor drie jaar bij

Eén van de grote namen uit het vrouwenwielrennen heeft een nieuw contract beet. In Dwars door Vlaanderen reed Katarzyna "Kasia" Niewiadoma nog naar de tweede plaats. Ook de volgende jaren gaat de Poolse namens Canyon-SRAM meedingen naar de prijzen in de grote koersen.

Niewiadoma begon haar carrière bij Rabo-Liv, het huidige Liv Racing. Bij die ploeg reed ze van 2014 tot en met 2017. In 2018 volgde de overstap naar Canyon-SRAM en bij die ploeg voelt Niewiadoma zich nog altijd opperbest. Daarom heeft ze ook haar handtekening gezet onder een nieuw contract van drie jaar.

We're delighted to announce that Kasia Niewiadoma extends her contract with our team through to the end of 2024 👏🎉



Read more: https://t.co/AMeSdsCxBs@KNiewiadoma pic.twitter.com/I1qa03lIe1 — CANYON//SRAM Racing (@WMNcycling) April 9, 2021

Dit houdt in dat Niewiadoma tot het einde van 2024 voor Canyon-SRAM zal koersen. Bij dit team heeft ze dan ook al enkele successen geboekt. In 2018 schreef ze de Trofeo Alfredo Binda op haar naam, in 2019 was ze de beste in de Amstel Gold Race.

Dit jaar wacht Niewiadoma nog altijd op haar eerste overwinning. In Dwars door Vlaanderen was ze dus wel tweede, nadat ze het in een sprint met twee moest afleggen tegen Annemiek van Vleuten.