Michael Van Staeyen legt op Twitter uit hoe erg het met hem is na val in Scheldeprijs

Michael Van Staeyen ging afgelopen woensdag in de Scheldeprijs tegen de vlakte. Hij liep daarbij een hersenschudding op.

Michael Van Staeyen was het slachtoffer van een valpartij in de Scheldeprijs. “Na mijn val in de Scheldeprijs en vroege opgave heb ik een lichte hersenschudding overgehouden”, schrijft Van Staeyen op Twitter. “Al veel geslapen maar gaat al iets beter. Geen Valencia voor mij. Volgende koers zal de Belgrade tour zijn in Servië.”

De 32-jarige Van Staeyen rijdt dit jaar voor EvoPro Racing. Hij heeft een verleden bij onder meer Topsport Vlaanderen, Cofidis en Roompot. De sprinter is een ex-winnaar van de Memorial Rik Van Steenbergen en pakte ook een rit in de Ster van Bessèges.