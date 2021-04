Patrick Lefevere reageert op criticasters: "Heb jij al iets gepresteerd in het leven?"

Patrick Lefevere was in zijn column over Alpecin-Fenix duidelijk over de licentie die het team heeft en over hoe ze gebruik maken van een hiaat in de regelgeving. Niet iedereen had het echter goed begrepen.

Patrick Lefevere was kritisch, maar gaf ook duidelijk aan veel respect te hebben voor de broers Roodhooft. De koerstactiek in de Scheldeprijs vond hij maar flauwtjes, maar tot daar - lees hier nog eens wat meer over de zaak. Jammer dat jullie niet kunnen lezen . Heb jij al iets gepresteerd in je leven ? https://t.co/90a7ebbn5V — Patrick Lefevere (@PatLefevere) April 10, 2021 Toch waren er ook een aantal supporters die erg zuur reageerden op de uitspattingen van Lefevere en hem dat graag wilden diets maken via de sociale media. Waarop Lefevere zelf - hoe kan het ook anders? - zich zelf ook allerminst liet kennen. "Heb jij al iets gepresteerd in het leven?", klonk het onder meer.