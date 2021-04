Patrick Lefevere erg kritisch over ploeg Mathieu van der Poel: "Een administratief handigheidje, geen calimero-excuus"

De Scheldeprijs was woensdag een prooi voor Jasper Philipsen en Alpecin-Fenix, met de mannen van Patrick Lefevere op twee en drie.

Patrick Lefevere is er alles bij elkaar in zijn column in Het Nieuwsblad toch niet te enthousiast over: "Vooraan deden ze geen meter kopwerk, met het excuus dat ze Merlier in de achtervolgende groep hadden - terwijl je dan achteraf hoort dat ze sowieso al op Philipsen gingen gokken."

"Ze spelen in zulke situaties iets teveel de kaart dat ze een klein procontinentaal ploegje zijn. Ze zijn natuurlijk niet klein, het is een tactische keuze van de broers Roodhooft om de stap naar de World Tour niet te zetten."

Hiaat

"Het is een hiaat in de regelgeving waar ze slim gebruik van maken. Het geeft hen alleen maar voordelen. Als winnaar van de Europe Tour hebben ze startrecht, maar geen startplicht in de World Tour-wedstrijden. Ze kunnen vrij kiezen welke koersen ze rijden en welke n iet."

"Gegarandeerd startrecht hebben ze sowieso met van der Poel. Het enige gevaar is dat hij een keer langdurig geblesseerd geraakt. Anders is er geen incentive om World Tour-statuut te proberen krijgen."