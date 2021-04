Ploeg komt met pijnlijke update: valpartij van renner Lotto-Soudal blijkt erger dan eerst aangenomen

Frederik Frison raakte betrokken in een valpartij in de Scheldeprijs en liep daarbij onder meer een lichte hersenschudding op.

Bad news for @FrisonFrederik. After his crash in Scheldeprijs?ref_src=twsrc%5Etfw">@Scheldeprijs, additional scans revealed a small pelvic fracture. The stable pubic ramus fracture forces him to take at least 2 w. absolute rest. Without pain he can resume rollers training. After 4 w. he will undergo a new scan pic.twitter.com/DWaADY6Qll