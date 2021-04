INEOS Grenadiers heeft mooi bericht klaar voor Mark Cavendish na zijn overwinning: "Class is permanent"

Mark Cavendish heeft maandag nog eens van zich laten horen met een knappe overwinning in de Ronde van Turkije. De Brit haalde het in de tweede etappe voor andere sterke sprinters zoals Philipsen en Greipel.

Is Mark Cavendish helemaal terug? Hij behaalde dit seizoen al enkele mooie ereplaatsen, waaronder een tweede plaats in de Scheldeprijs en maandag heeft hij voor het eerst in drie jaar nog eens een wedstrijd kunnen winnen.

Zo klopte hij onder meer Philipsen en Greipel in de tweede etappe van de Ronde van Turkije. INEOS Grenadiers, één van de ploegen waar Cavendish vroeger actief was, had een mooie boodschap voor de Brit op sociale media. "Class is permanent. Chapeau Mark Cavendish", aldus de Britse wielerformatie.