Philipsen twee keer tweede maar geen sprake van vermoeidheid: "Deceuninck-Quick.Step zeker de te kloppen ploeg"

Na de Scheldeprijs ging Jasper Philipsen vol goede moed naar Turkije. Twee tweede plaatsen zijn daar zijn deel. Zonde, want uiteindelijk wil je op dat hoogste schavotje van het podium staan. Philipsen blijft een ritzege in de Ronde van Turkije nastreven.

"Ik denk dat ik de benen had om te winnen, maar ik was niet de eerste die over de streep reed. Ik ben dus niet helemaal tevreden, dat is sprinten. Ik had wat pech. Als ik hier geluk had, had ik al twee zeges kunnen hebben, maar ik heb er geen. Voorlopig werkt het dus niet wat we doen, we blijven proberen", zegt Philipsen in Alanya aan Cyclingnews.

Aanvankelijk was het niet voorzien dat Philipsen in Turkije mee zou rijden. "Ik heb de Ronde van Turkije op het laatste moment aan mijn programma toegevoegd omdat de conditie goed is. Ik voel me niet vermoeid, ik heb geen rust nodig. Ik ben naar hier gekomen om opnieuw te winnen."

Ik ben blij met de vrijheid die ik krijg

Het is opboksen tegen enkele sterke blokken. "Deceuninck-Quick.Step is zeker de te kloppen ploeg. We zullen dat proberen te doen met nieuwe jongens in de lead-out. Israel Start-Up Nation heeft ook een sterke trein." Philipsen is zelf bij Alpecin-Fenix meer dan tevreden. "Alles gaat goed bij de ploeg, ik probeer gewoon meer overwinningen te behalen. Ik ben blij met de vrijheid die ik van de ploeg krijg in de koersen."

Het is ook al uitkijken naar welke grote afspraken er nog op de agenda staan. "De ploeg is zeer professioneeel. Na mijn break na de Ronde van Turkije ga ik op hoogtestage. Daar zal mijn verdere koersschema bepaald worden. Laten we hopen dat ik naar de Ronde van Frankrijk mag en met een goede conditie is daar alles mogelijk."