Woensdag staat de Brabantse Pijl op het programma. Al heel wat ploegen hebben hun selecties bekendgemaakt en deze ochtend heeft ook Team Qhubeka ASSOS haar selectie laten weten.

Team Qhubeka ASSOS rekent op twee landgenoten in de Brabantse Pijl. Zo zijn onder meer Victor Campenaerts en Sander Armée van de partij in de eendagswedstrijd. Met Bert-jan Lindeman zit er ook één Nederlander in de selectie.

De selectie van Team Qhubeka ASSOS wordt verder aangevuld met de Australiërs Connor Brown en Rob Power, De Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg en de Deen Andreas Stokbro.