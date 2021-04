Tim Declercq maakt indruk in de Container Cup en verbetert looprecord van Rode Duivel

Soms zijn de beste lopers niet altijd lopers. Of voetballers. Een wielrenner als Tim Declercq, die kan er ook wat van. Dat demonstreerde de renner van Deceuninck-Quick.Step tijdens zijn deelname aan de 'Container Cup'. Declercq zette het looprecord op zijn naam.

In het programma op Play 4 komen verschillende topsporters aan bod, die dan elk zeven nummers moeten afleggen. Eén van die proevenis een afstand van 1500 meter lopen op een loopband. In het eerste seizoen van de Container Cup had voetballer Dennis Praet het snelst gelopen, met een tijd van 4'29"18.

ALTIJD SNELLER DAN 20 PER UUR

Dat was enorm indrukwekkend, want dat was sneller dan atleten Dylan en Jonathan Borlée. Tim Declercq deed nog een pak straffer. Declercq liep de hele tijd meer dan twintig kilometer per uur en perste er op het einde nog eens alles uit.

Zo kwam hij aan een tijd van 4'24"14, liefst vijf seconden sneller dan Praet is dat. Het nieuwe looprecord is bij Declercq in goede handen.