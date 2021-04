Duitser Justin Wolf verrast de sprinters in korte eerste etappe in Belgrade Banjaluka, Michael Van Staeyen vijfde

De Belgrade Banjaluka is donderdag begonnen, met de Duitser Justin Wolf die als eerste een etappe heeft binnengehaald. In deze rittenkoers van 2.1-categorie door Servië en Bosnië en Herzegovina zullen er vier ritten gereden worden.

De openingsetappe vertrok in de Servische hoofdstad Belgrado voor een korte rit. Er stond echter een afstand op het menu van niet meer dan 96 kilometer. De aankomst lag in Šabac en de verwachting was dat het daar tot een strijd zou komen tussen de sprinters.

Lange tijd bleef het peloton compact bijeen. Een kleine valpartij op 18 kilometer van de aankomst zorgde wel voor enige opschudding. Justin Wolf van BikeAid plaatste nadien zijn aanval en reed 20 seconden bij mekaar. Het peloton viel hem nog op de nek, maar Wolf hield nipt stand en kwam als eerste over de streep.

TWEE BELGEN IN TOP TIEN

De Pool Patrik Stosz en de Italiaan Filippo Fiorelli konden zich zo wel voor het hoofd slaan, want deze sprinters moesten genoegen nemen met respectievelijk de tweede en de derde plaats. Michael Van Staeyen finishte als vijfde. Met Simon Daniels op plek acht eindigde er nog een Belg in de top tien.