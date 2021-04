Coronavirus zorgt opnieuw voor problemen: vrouwenploeg Team DSM start niet in Luik-Bastenaken-Luik

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen wordt vandaag Luik-Bastenaken-Luik gereden. Bij de vrouwen zal er wel één vrouwenploeg minder aan de start verschijnen, want Team DSM is niet van de partij.

De ploeg heeft namelijk zelf laten weten dat er een positieve coronatest is vastgesteld binnen het team. Om de wedstrijdbubbel te beschermen heeft Team DSM dan ook besloten om zich terug te trekken uit de wedstrijd.

