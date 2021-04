Pogačar klopt Alaphilippe met perfecte move in straten van Luik: "Wist dat Julian snel was, ik heb er geen woorden voor"

Tadej Pogačar greep naar zijn hoofd, alsof hij het zelf niet geloofde. Toch was het waar. In Luik-Bastenaken-Luik stond er geen maat op de Sloveen. Naast de belangrijkste grote ronde heeft hij nu ook één van de Monumenten gewonnen.

En niet vergeten dat Pogačar woensdag niet mocht starten in de Waalse Pijl. "Dat was ontgoochelend, maar we konden er niets aan doen. We hebben ons voorbereid op Luik-Bastenaken-Luik en woensdag ons eigen wedstrijdje gereden. Ik heb ervan genoten, zoals ik ook vandaag genoten heb."

Het moeten toch nerveuze dagen geweest zijn dan in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik? "Zelfs voor de Waalse Pijl waren we allemaal negatief, maar de beslissing was al genomen. Ik had er vertrouwen in dat we vrijdag weer positief testten. We hadden wat pech en nadien wat geluk."

VERTROUWEN IN DE SPRINT

Dus ging hij van start en aan het eind stak Pogačar zijn eerste Monument op zak. "Het is echt ongelooflijk. Ik heb er geen woorden voor. Dank aan mijn ploegmaats. Ze deden een geweldige job. Deze overwinning is ook voor hen. Ik had vertrouwen in mijn sprint, al weet je het in een sprint nooit. Ik ben superblij dat ik kon winnen."

De Tourwinnaar deed het in die sprint met vijf ook perfect. "Ik wist dat Julian Alaphilippe snel was. Ik nam zijn wiel en had geluk dat ik met snelheid van achteruit kon komen. Door de wind was het perfect om hen te passeren. Ik had geluk met de timing. Niet iedereen kan een goede sprint doen na zo'n koers. Dit is een opluchting. Soms win je, soms verlies. Vandaag zijn wij de winnaars."

GOEDE VORM ZAT ER AAN TE KOMEN

In 2020 stond Pogačar ook al op het podium in Luik. "Vorig jaar was het anders. Dan was het een koers in het tweede deel van het jaar. Het was een mooie derde plaats en nu heb ik de eerste plaats beet." Over zijn conditie was er geen twijfel. "De vorm zit er wel aan te komen sinds de UAE Tour. De Ronde van het Baskenland was een uitdagende rittenkoers. Ik had er wel vertrouwen in dat ik hier ook de vorm opdoen."

Gaan we zijn naam nog dikwijls op de erelijst van 'La Doyenne' zien staan? "Het kan ook zijn dat ik nooit meer win, maar ik ga zeker proberen om hier nogmaals te winnen. Na de Tour heb ik veel vertrouwen opgedaan. Het is speciaal om hier voor het eerst te winnen. Nu ga ik wat rust nemen."