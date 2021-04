Pogačar nu wél gestart en moet lachen met feit dat Valverde 41ste verjaardag viert: "Veel renners die goed kunnen zijn"

Geen onaangename verrassing deze keer voor Tadej Pogačar en zijn ploegmaats. In tegenstelling tot in de Waalse Pijl is UAE in Luik-Bastenaken-Luik gewoon van start kunnen gaan. Pogačar is dus klaar om de tegenstand te bekampen. Inclusief de jarige Valverde.

Uiteraard was Pogačar blij dat hij zich 's ochtens richting de start mocht begeven. "We zijn er vandaag en we zijn klaar om te strijden." Woensdag deed de Sloveen dus niet mee in de Waalse Pijl, wat heeft hij dan gedaan? "We hebben de verkenning van de koers van vandaag gedaan. We hebben genoten van de dag."

REDELIJK HARD GETRAIND

Wie weet kan het een voordeel zijn dat de concurrentie tijdens deze week nog aan het afzien was op de Muur van Hoei en Pogačar naar Luik-Bastenaken-Luik kon toeleven. "Ik weet niet of ik nu frisser ben dan de anderen. We hebben redelijk hard getraind. Het is wel anders omdat wij woensdag niet gekoerst hebben, maar het verandert niet zo veel."

De namen van de concurrenten in Luik-Bastenaken-Luik zijn bekend: Alaphilippe, Roglič en... Valverde. "Ik zie Valverde zeker als een concurrent. Hij heeft getoond dat hij in goede vorm zit. Hij deed het woensdag prima. Ik denk dat het er veel renners zijn die het hier goed kunnen doen." Toen Pogačar te horen kreeg dat Valverde 41 werd, moest hij lachen. "Het klopt dat hij mijn vader had kunnen zijn, ja."