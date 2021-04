Twee klassementsrenners zijn de kopmannen van dienst voor INEOS Grenadiers in de Ronde van Romandië

Vanaf 27 april staat de Ronde van Romandië op het programma. Net zoals Deceuninck-Quick-Step heeft ook INEOS Grenadiers deze middag haar selectie bekendgemaakt. De Britse wielerploeg rekent op twee klassementsrenners.

Zo zijn Richie Porte en Geraint Thomas van de partij voor INEOS Grenadiers. De selectie zal verder aangevuld worden met Filippo Ganna, Rohan Dennis, Andrey Amador, Owain Doull en Eddie Dunbar.

