Winnares Brabantse Pijl niet gestart in Luik-Bastenaken-Luik na dicht contact met iemand die positief heeft getest op het coronavirus

De vrouwenwedstrijd van Luik-Bastenaken-Luik is al volop aan de gang, maar een renster die niet van start is gegaan, is Ruth Winder. De Amerikaanse zou een dicht contact hebben gehad met iemand die positief had getest op het coronavirus.

Pech voor Ruth Winder en Trek-Segafredo. De Amerikaanse renster was aan een goed voorjaar bezig met onder meer de overwinning van de Brabantse Pijl en de zevende plaats in de Waalse Pijl, maar ze is niet aan de start verschenen van Luik-Bastenaken-Luik.

Haar ploeg, Trek-Segafredo, heeft namelijk laten weten dat Winder een dicht contact heeft gehad met iemand die positief heeft getest op het coronavirus. Ze had wel drie keer negatief getest, maar door het protocol van de ploeg moest ze toch in isolatie gaan.

Unfortunately Ruth Winder will not be starting Liège-Bastogne-Liège as she has been deemed a close contact of someone outside of the team bubble who has since tested positive for Coronavirus.



