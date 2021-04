Zorgt jarige Alejandro Valverde voor stunt in Luik-Bastenaken-Luik?

Ondanks zijn leeftijd, maakt Alejandro Valverde dit seizoen opnieuw een uitstekende indruk. De Spanjaard eindigde op de vijfde plaats in de Amstel Gold Race en in de Waalse Pijl eindigde hij met de derde plaats zelfs op het podium.

Alejandro Valverde is naar alle waarschijnlijkheid aan zijn laatste seizoen bezig als renner, maar toch rijdt hij nog enkele knappe ereplaatsen bij elkaar, waaronder dus de vijfde plaats in de Amstel Gold Race en de derde plaats in de Waalse Pijl.

Vandaag is het een speciale dag voor de Spanjaard, want hij wordt 41 jaar oud. Kan hij zichzelf een verjaardagscadeau geven door Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam te zetten? Het is ongetwijfeld een man om deze middag in de gaten te houden.