Merlier gelooft in zichzelf en verduidelijkt voorbereiding op Giro: "Als ik met ritwinst naar huis kan gaan, is het geslaagd"

Ze zijn met verschillenden, de Belgen die hun eerste grote ronde rijden in de Giro. Ook Tim Merlier past in die categorie thuis. En ook bij hem is terecht het geloof aanwezig dat het iets moois kan worden. Knalt Merlier ook in dit deelnemersveld naar een zege in de sprint?

Dat deed Merlier immers al in Le Samyn, de GP Monseré en de Bredene Koksijde Classic. De verwachtingen zijn zo ook gestegen voor de Giro. "Ik verwacht er eigenlijk toch wel veel van. Het is een beetje afwachten hoe ik elke dag zal recupereren en hoe de benen aanvoelen. Ze zeggen dat als je een week aankunt, dat je dan ook drie weken zou moeten aankunnen. Ik ben wel benieuwd."

Zijn laatste koersdag was op 7 april in de Scheldeprijs. Hoe heeft de rappe man van Alpecin-Fenix het nadien aangepakt? "Eerst en vooral heb ik een paar dagen rust genomen en dan ben ik op hoogtestage vertrokken naar Tenerife. Daar heb ik mij voorbereid op de Giro. Ik hoop klaar te zijn om met een goed gevoel aan de start te verschijnen."

Dit is het hoogste waar je aan kan meedoen

Want dit is toch wel weer een belangrijke stap in zijn carrière. "Het is toch een andere beleving. Het blijft een grote ronde. De koersen die ik gewonnen heb, zijn toch nog van een ander niveau. Dit is het hoogste waar je aan kan meedoen op de weg."

Waar mag dan op gehoopt worden in de massasprints? "Ergens geloof ik wel in mezelf en denk ik wel dat het mogelijk is om voor ritwinst te gaan. Er komt heel wat bij kijken, je moet ook wat geluk hebben qua positie. Dan zal het afhangen zijn of er nog iets op zit of niet. Als ik met ritwinst naar huis kan gaan, is het geslaagd. Ik denk wel dat ik daar moet naar streven."