Annemiek van Vleuten voor het tweede jaar op rij de beste in Baskische koers en soleert opnieuw naar winst

De Emakumeen Nafarroako is best een aantrekkelijke koers uit het Baskenland. Van Vleuten voelt zich in de koersen in Spanje steeds goed, dat toonde ze onlangs nog in de Setmana Ciclista Valenciana. Dat was ook deze keer het geval. Van Vleuten maakte in de slotkilometers het verschil.

De favorieten vatten de laatste twintig kilometer samen aan in de kopgroep. Mavi Garcia was vervolgens de eerste die er vanonder muisde, maar dat duurde niet lang. Wanneer Van Vleuten en Vollering nadien samen in de aanval gingen, was dat wel op het juiste moment. Een groepje met achtervolgsters liet echter niet begaan. Op zeven kilometer van de finish kwamen Moolman-Pasio, Van Anrooij, Cavalli en Harvey ook eer aansluiten. Van Vleuten beschikte toch nog over voldoende kracht in de benen om in de slotkilometers nog een keer alleen te gaan. 🏁 WINNER‼️‼️@AvVleuten (@Movistar_Team)#NWEC21 pic.twitter.com/bUlapYaNeH — Vuelta Ciclista a Navarra (@Vuelta_Navarra) May 13, 2021 Deze keer zou ze niet meer bijgehaald worden. Van Vleuten won de Emakumeen Nafarroako voor het tweede jaar op rij, want ook de editie van 2020 had ze op haar naam geschreven.