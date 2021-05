Deceuninck-Quick.Step werkt volle bak in dienst van Evenepoel: "We weten dat hij in goede vorm steekt"

Remco Evenepoel mag op beide oren slapen: Deceuninck-Quick.Step lijkt goed gewapend om hem in de rest van de Giro bij te staan. Vooral dan met Fausto Masnada als een meesterknecht en João Almeida, die zijn slechte dag achter zich heeft gelaten.

Ook Fausto Masnada leverde in de zesde rit al belangrijk werk in dienst van Evenepoel en reageerde aan de aankomst. "Het was een zware dag. Voor mij, maar ook voor het hele peloton. We hebben van begin tot einde als een sterke ploeg gereden. We hebben een goede job gedaan voor Remco, we weten dat hij in een goede vorm steekt. Ik denk dat hij de best mogelijke uitslag behaald heeft, niet?"

Ik voel me zelf dag na dag beter worden

Hoe zit het gevoel bij Masnada zelf? "Ik voel me zelf dag na dag beter worden. Mijn conditie wordt steeds beter en ik help Remco zo goed mogelijk. De laatste klim was niet zo zwaar, maar de koude en het slechte weer van voordien maakten het moeilijk."

Desondanks maakte Deceuninck-Quick.Step als collectief wel een goede beurt. "We hebben een goed tempo gereden vooraleer de laatste aanvallen er kwamen", besloot Masnada.