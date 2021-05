Evenepoel nog niet met roze in het hoofd maar slotklim zou hem moeten liggen

De eerste echter bergrit in de Giro, uiteraard is dat voor Remco Evenepoel een belangrijke afspraak. Zeker omdat Almeida al minuten verloren heeft: de ploeg trekt nu volop de kaart Evenepoel. De slotklim San Giacomo zou hem best goed moeten liggen.

In dat opzicht is er hoop dat Evenepoel beter uit de verf komt dan twee dagen geleden. "Het was eergisteren 10-12 minuten klimmen, niet echt mijn favoriete onderdeel van het klimmen, maar vandaag zou mij beter moeten liggen. Lang en meer gelijklopend, al zou het van mij iets steiler mogen zijn. Ik denk dat alles ervan af zal hangen op die eerste lange klim en het begin van de slotklim."

De weersomstandigheden zullen ook opnieuw hun rol spelen. "Het is wind tegen op de slotklim, dat zal misschien voor een iets trager tempo zorgen. Dat zal er voor zorgen dat het in het begin vrij lang samen zal blijven. Op het einde kunnen er wel explosies verwacht worden. Het is altijd leuk als je met meewind kunt klimmen. Als je een slechte dag hebt, kun je al wel wat verliezen. Het is lang, het is 35 à 40 minuten klimmen."

FINALE VAN RIT 5 WAS ER 'OVER'

Denkt hij nu al wat meer dan die roze trui? "Het belangrijkste is dat je roos pakt op 30 of 31 mei. Momenteel is dat niet echt het hoofddoel. Vooral goed die grote mannen volgen." Enkele klassementsmannen zijn er wel letterlijk uitgevallen. "Heel jammer van die valpartij. Het was een hele hectische finale. Ik vroeg aan de jongens: "Is dit er over?" Want het was al lang geleden dat ik dat had meegemaakt. Het was er echt wel over."

Het is alles op Evenepoel bij Deceuninck-Quick.Step door die mindere dag van Almeida. "Ineos heeft hetzelfde voor als wij: hun schaduwkopman is er ook tussenuit. Iets erger dan bij ons natuurlijk." Ineos verloor Sivakov door een val, Deceuninck-Quick.Step zag Almeida tijd verliezen. "Er is goed gesproken onderling. Iedereen heeft hetzelfde doel: alles op mij."