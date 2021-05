Bauhaus ging onder meer Meeus en Dupont vooraf in eerste rit in Hongarije

Ook de Ronde van Hongarije is inmiddels bezig en daar lieten de Belgen Meeus en Dupont zich onmiddellijk opmerken. Beide rappe mannen deden volop mee in de massasprint in de eerste rit, maar moesten vrede nemen met een ereplaats. De winst was voor Phil Bauhaus.

De verwachting was ook dat die eerste etappe in Hongarije zou uitdraaien op een sprint, al hadden de sprintersploegen ook een gelukje. De vroege vlucht kwam voor een gesloten overweg te staan en het peloton moest daar niet halt houden. Zo was de voorsprong van de vroege vluchters ineens gereduceerd en was een massasprint onvermijdelijk.

TWEE BELGEN IN TOP VIJF

Phil Bauhaus van Bahrein-Victorious toonde zijn snelle benen en spurtte naar winst in Kaposvár, voor Jakub Mareczko en... Jordi Meeus. Knappe ereplaats voor onze landgenoot. Ook Timothy Dupont finishte nog dicht, hij kwam als vijfde over de streep.

De snelste van allemaal was dus Bauhaus. "Na de laatste bocht ging ik naar voren en kon ik vechten voor het goede wiel. Ik voelde me heel goed, had veel power in de benen en kon voor de overwinning gaan", aldus de ritwinnaar. Aangezien het de eerste etappe was, is die ook meteen leider in de Ronde van Hongarije. De tweede rit vertrekt in Balatonfüred en komt aan in Nagykanizsa, een etappe van 186,2 kilometer.