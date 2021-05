Eerste zege van Jordi Meeus bij Bora-Hansgrohe is meteen dubbelslag: "Willen nog een tweede keer winnen"

Na zijn overstap naar Bora-Hansgrohe bewees Jordi Meeus vrijwel meteen het niveau wel aan te kunnen. Dat is nu ook bekroond met een eerste overwinning. Twee eigenlijk, want Meeus is ook de nieuwe leider in de Ronde van Hongarije.

Na al een derde plaats in de wacht te slepen in de openingsetappe deed Meeus deze keer nog twee posities beter met een sterke sprint. De kop is eraf voor de Limburger. "Een grote dankuwel aan de volledige ploeg! De jongens deden een geweldige job en hadden veel vertrouwen in mij."

Ik kon een nagenoeg perfecte sprint rijden - Jordi Meeus

Wat maakte nu juist het verschil tussen de derde plaats van woensdag en de overwinning van donderdag? "Onze timing was een beetje beter dan gisteren. Ik kon een nagenoeg perfecte sprint rijden. Ik ben superblij dat ik het kon afmaken en de overwinning kon behalen."

Bauhaus, de ritwinnaar van de eerste rit, werd deze keer derde. Dat betekent dat de Duitser en Meeus in dezelfde seconde geplaatst worden in het klassement, maar de leiderstrui is toch voor Meeus. Die pakken ze hem al niet meer af, al is onze landgenoot vooral gericht op ritzeges. "We hopen dat er nog meer sprints komen, want we willen zeker nog een tweede keer winnen in Hongarije."