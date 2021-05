Ewan doet Lotto Soudal voor het eerst in anderhalve maand vieren: "Voor mij niet zo gevaarlijk, de druk zat er op"

Phew, de opluchting zal voelbaar zijn voor heel Lotto Soudal. Caleb Ewan heeft gedaan wat ze van hem verwachten: winnen. De laatste keer dat ze bij Lotto nog eens het gevoel van zo'n overwinning ervaarden, was al geleden van 28 maart. Toen won De Gendt de slotrit in de Ronde van Catalonië.

Met Ewan aan de start in de Giro was het zaak om daar zo snel mogelijk de zege te pakken. "Ik ben heel tevreden. De eerste is altijd de moeilijkste, voor iedereen. Er zijn hier veel goede sprinters. Het zou altijd moeilijk zijn om een overwinning te pakken. Ik ben blij dat ik die nu beet heb."

Er waren in de vijfde rit wel wat ernstige crashes, waar grote namen als Landa en Sivakov bij betrokken waren. "Het was een typische finish voor de Giro. De laatste kilometer was niet zo technisch, maar de twintig kilometers voordien waren zeer technisch. Veel rondepunten, veel bochten door de dorpen. Mijn ploeg hield me in goede positie door de bochten en zo kon ik veel energie sparen."

Ik hou van die technische finales

Door de goede lijnen te rijden kon je je dus al in een veiligere positie begeven. "Het was een gevaarlijke finale, maar waar ik reed was het wel oké. Ik kan mij inbeelden als je achteraan in het peloton zit dat het er heel nerveus aan toegaat. Mijn ploeg wist dat we vooraan moesten zitten door de bochten en de technische stukken. Voor mij was het niet zo gevaarlijk. Ik hou van die technische finales."

Door het matige voorjaar van de ploeg moest er gescoord worden in de grote ronde en ook persoonlijk is het voor Ewan uiteraard een opsteker. "Mijn seizoen was niet zo super begonnen, de druk zat er op. Ik kon dat wel voelen, het is een grote opluchting. Hoe meer ik onder druk sta, hoe beter ik presteer. Misschien moet ik onder druk staan van in het begin van de koers."

Ik wil het in de Giro goed blijven doen

Het masterplan van Ewan voor dit seizoen is bekend: een etappe winnen in alle grote ronden. Hij is alvast goed begonnen aan die missie. "De eerste heb ik op zak. De Giro is nog niet gedaan, ik wil het hier goed blijven doen. Nadien focus ik op de Tour en daarna op de Vuelta."