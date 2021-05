Geen verrassing in Circuit de Wallonie: massasprint onvermijdelijk en Laporte maakt het overtuigend af

Ook in België werd er gekoerst op Hemelvaartsdag: het Circuit de Wallonie was aan de beurt, een Waalse eendagskoers. Het verhaal van de vroege vlucht werd voor een keertje genegeerd en ook een intermezzo van drie renners haalde het niet. Aan het eind spurtte Laporte naar de zege.

Een verrassend eerste deel van de koers, want alles bleef lang samen: dat zie je niet in elke wielerwedstrijd. Op zestig kilometer van de aankomst leek er dan toch een belangrijk moment aan te breken: een groep met vrij grote namen scheurde zich los van de rest. Naesen, Wallays, De Tier, Wellens Vandenabeele: dit waren maar enkele namen die erbij waren.

Desondanks ging ook dit initiatief niet door. Vandenabeele probeerde het dan nog maar een keertje en kreeg deze keer Moniquet en Page mee. Moniquet werd als eerste ingelopen en even later was dat ook het lot van Vandenabeel en Page.

LAPORTE MAAKT FAVORIETENROL WAAR

Het werd dus een sprint in het Circuit de Wallonie. Van de aanwezige sprinters was Christophe Laporte de meest klinkende naam. Die maakte zijn rol van topfavoriet helemaal waar, vlamde op en over zijn landgenoot Sarreau en pakte de overwinning. Van Tricht en Vermeersch waren de eerste Belgen op plaats zeven en acht.