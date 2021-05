'Geen Wout van Aert in Dauphiné of Ronde van Zwitserland'

Wout van Aert won vorig jaar in de Dauphiné de eerste rit en het puntenklassement. Dat was toen ook de voorbode van een ontzettend sterke Ronde van Frankrijk. Momenteel is Van Aert echter aan het herstellen van een blindedarmontsteking en die zou hem weghouden van de Dauphiné.

Volgens Het Laatste Nieuws zal Van Aert niet deelnemen aan de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. Dat zijn traditioneel de twee voorbereidingskoersen bij uitstek op de Ronde van Frankrijk. De Dauphiné gaat al van start op 30 mei. Dat zou te vroeg zijn om te hervatten. De Ronde van Zwitserland, die start op 6 juni, zou dan een alternatief kunnen zijn. Dat blijkt echter ook geen optie. Van Aert zou gezien de omstandigheden wel van plan zijn om zowel het BK tijdrijden (16 juni) als het BK op de weg (20 juni) te rijden. TWEE HOOGTESTAGES In die twee kampioenschappen moet de winnaar van Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race zich dan klaarstomen voor de start van de Tour op 26 juni. Als Van Aert voldoende hersteld is, doet hij wel twee hoogtestages: in de Sierra Nevada in het tweede deel van mei en in het Franse Tignes in juni.

