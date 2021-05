Houdt Evenepoel zich staande en doet Vervaeke een gooi naar het roze?

Het is een dag om bij de les te zijn voor wie voorin het klassement staat. Voor Vervaeke en Evenepoel dus ook. De zesde etappe in de Giro gaat het klassement weer voor een deel door mekaar schudden. Wie weet staat er aan het eind van de dag wel een Belg in de roze leiderstrui.

De Grotte di Frasassi is normaal een trekpleister voor toeristen, maar lokt op deze dag het wielerpeloton voor de start van de zesde rit. Al heel snel in de etappe loopt het toch al gestaag omhoog en dat biedt perspectief voor renners die absoluut in de vroege vlucht willen zitten. Best dan wel dat ze met goede klimmersbenen aan de start staan.

Camerino en Le Formaci zijn twee vrij steile hellingen en tussendoor passeren we ook de eerste tussensprint. Het échte klimwerk begint met de Forca di Gualdo, een beklimming van tweede categorie. Na een korte afdaling volgt dan de klim Forca di Presta, een klim van derde categorie die vooral op het einde echt wel pijn gaat doen.

RIT EINDIGT MET 15 KILOMETER KLIMWERK

Op de top is het nog zestig kilometer tot aan de aankomst. Nadien volgt er wel een lange afdaling en een stuk in de vallei. Het is dan volop uitkijken naar de slotklim, de San Giacomo. Aan de voet ligt zowaar nog een tussensprint. Vervolgens is het 15 kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,1%. Het is de eerste aankomst boven in de Giro na deze klim van tweede categorie.

Met slechts een achterstand van 42 seconden mag Louis Vervaeke deze kans om een gooi te doen naar het roze uiteraard niet laten liggen. Gemakkelijk gezegd dan gedaan, want je moet ook nog de benen hebben. Ook is het afwegen wat nu de beste strategie is om in die leiderstrui te geraken, want ook de grote namen zullen zich roeren. Wellicht is dat toch meegaan in de vroege ontsnapping.

REMCO VS DE TOPKLIMMERS

In de vierde etappe in deze Giro moest Evenepoel een tiental seconden toegeven op mannen als Bernal en Vlasov. Landa was toen diegene die het vuur aan de lont stak, die is er jammerlijk genoeg niet meer bij. Uitkijken of het beeld van toen bevestigd wordt, met eventueel grotere verschillen deze keer. Kan Evenepoel zich staande houden ten opzichte van de beste klimmers? Die vraag moet de slotklim beantwoorden.

Met Harm Vanhoucke is er nog een derde Belg die wel een goede klim in de benen heeft en die we wel eens lang zouden kunnen zien meegaan. Daarnaast is het ook de vraag: krijgen we inderdaad vuurwerk tussen een Bernal, Yates en Vlasov? Of komen de klimmers van de tweede rij in beeld: een Großschartner, een Bilbao, noem maar op. Een boeiende ontknoping op San Giacomo wacht alvast!