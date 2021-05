Jimmy Janssens en Bauke Mollema mee in de aanval in eerste bergetappe in de Giro

De eerste bergetappe in de Giro zal bij verschillende renners aangekruist gestaan hebben. Janssens en Mollema grijpen deze kans alvast aan om op zijn minst de Giro mee te kleuren. De Belg en Nederlander zitten in de kopgroep in de zesde rit van de Ronde van Italië.

Bauke Mollema was al betrokken bij een eerste ontsnappingspoging, samen met Harm Vanhoucke. Dat ging echter niet door. Jimmy Janssens reed nadien weg. Mohoric, Mäder, Guglielmi, Cataldo en Ravanelli sprongen daarin mee.

Mollema wilde ook nog mee in de ontsnapping en ging in de tegenaanval. Ondertussen was er wel al een kloofje. Mollema kreeg wel nog het gezelschap van Bouchard, maar het duo leek toch even bezig aan een chasse patate.

MOLLEMA EN BOUCHARD TOCH NAAR DE LEIDERS

De Nederlander en de Fransman hadden toch een dertigtal kilometer nodig om de kloof van veertig seconden te overbruggen. Uiteindelijk slaagden ze daar wel in, zodat er zich een kopgroep van acht vormde. Die had op 75 kilometer van de aankomst een bonus van een kleine vijf minuten. Uitkijken of één van deze vroege vluchters ook nog een rol kan spelen in de finale en op de slotklim San Giacomo.