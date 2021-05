Jordi Meeus is deze keer de rapste in de sprint en pakt de overwinning in Hongarije

Jordi Meeus deed op de eerste dag van de Ronde van Hongarije al volop mee in de sprint en werd toen knap derde. Een dag later stond er helemaal geen maat op de Belg van Bora-Hansgrohe. Meeus spurtte schitterend naar zijn eerste overwinning van het seizoen.

Pelikán, Paterski, Galán, Bernas, Onesti en Kamp vormden de vroege ontsnapping. Dit zestal reed een maximale voorsprong bij mekaar van meer dan zes minuten. Uiteraard ging die kloof wel naar beneden naarmate de etappe vorderde.

Wat ook gebeurde in de loop van de tweede rit, was dat de kopgroep in twee delen uit mekaar spatte. Op vijftien kilometers van de aankomst bleven Paterski, Pelikán, Kamp en Bernas nog over als leider. Ook zij werden echter nog ingelopen.

Het werd dus net als in de eerste etappe een massasprint en deze keer was Meeus dus de allersnelste. Dainese en Bauhaus kwamen het meest in de buurt, maar de overwinning was wel degelijk voor Meeus. Theuns, Dupont en Warlop finishten als respectievelijk zevende, achtste en tiende.