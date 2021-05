Onwaarschijnlijk tafereel in de Giro: Serry onderuit gereden door ploegwagen ander team, excuses overgemaakt

Pieter Serry was in de Giro betrokken bij een beeld dat je gelukkig niet elke dag ziet: de renner van Deceuninck-Quick.Step werd omver geknald door een ploegwagen van BikeExchange die van achteruit kwam aangereden. De schade valt al bij al wel mee.

Het onwaarschijnlijke incident vond plaats op 11,5 kilometer van de streep: Pieter Serry reed achteraan de groep der favorieten omdat zijn werk voor Remco Evenepoel er net op zat. Serry liet zich dus uitzakken en werd voorbijgestoken door enkele ploegwagens.

De wagen van BikeExchange kwam achter hem aangereden en hield onvoldoende in. Gevolg: de wagen van de Australische formatie reed Serry aan. Zijn wiel ging uiteraard onderuit, Serry had geen enkele kans om nog recht te blijven.

Sorry guys, glad to see @Pieter_Serry is back on is bike! Hope he is all OK! 🤞 — Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) May 13, 2021

Nadien geraakte Serry niet meteen uit zijn klikpedaal. Er was wel snel hulp ter plaatse. Serry maakte met zijn gebaren heel even zijn onvrede duidelijk, maar bleef voorts nog vrij rustig. Hij reed nadien de rit gewoon uit. BikeExchange maakte via sociale media excuses over, Deceuninck-Quick.Step liet weten dat Serry oké is.