Peter Sagan teleurgesteld na vierde plaats: "Door hem moest ik afremmen"

De vijfde etappe in de Ronde van Italië, was er een voor sprinters, dat wist ook Peter Sagan. De Slowaak had de rit van Modena naar Cattolica vooraf aangeduid in zijn agenda. De sprinter was dan ook achteraf teleurgesteld met het resultaat...

Het is al de tweede kans op ritwinst dat Bora–Hansgrohe en Peter Sagan laten liggen, pijnlijk dus voor de wielerploeg uit Duitsland. De reden waarom Sagan maar als vierde over de meet reed in Cattolica, wist hij na de wedstrijd te vertellen… “Zoals verwacht was het een dag voor de pure sprinters, met een redelijk technische en gevaarlijke finale. Felix Großschartner en Daniel Oss waren briljant in de laatste kilometer. Ik zat in een goede positie en had een goede snelheid toen ik klaar was voor de sprint. De renner voor mij, Simone Consonni, liet zich terugzakken, en daardoor moest ik afremmen en kon ik mijn topsnelheid niet benutten”, aldus Peter Sagan in zijn reactie na de koers.