UPDATE: Roze trui dan toch net niet voor Remco Evenepoel: Belg is na sterke bergrit tweede in de Giro

In de eerste bergrit in deze Giro stond de roze trui op het spel. Met Vervaeke en Evenepoel waren er twee Belgische renners ook kandidaat om die trui over te nemen. Evenepoel was bij de betere klimmers en dat is voldoende om aan de leiding te gaan in de Giro.

Met Jimmy Janssens was er een Belg bij de vroege vluchters. Mäder, Mohoric, Cataldo, Guglielme en Ravanelli schoven mee. Mollema en Bouchard hadden ook nog zin in een aanvallend avontuur: het duo had toch een dertigtal kilometer nodig om het gat dicht te rijden. Een maximale voorsprong van vijf en een halve minuut was hen gegund. Eens Ganna zich op kop zette van het peloton werd het verschil wel minder. Het werk van de Italiaan kwam ook ongelegen voor roze trui Di Marchi, die zo al snel bij de gelosten werd gemeld. Vervaeke was wel nog mee met de favorieten en mocht dus nog hopen op het overnemen van de leiderstrui. MÄDER GAAT SOLO Ondertussen werd ook voorin voor een schifiting gezorgd: Mollema, Mäder en Cataldo begonnen als de drie leiders aan de slotklim San Giacomo van vijftien kilometer. Mäder liet met iets meer dan drie kilometer te gaan de twee anderen achter. Niet veel later viel Martinez aan in de groep der favorieten. Het was echter nog maar de voorbode voor de echt grote kanonnen. Het was dan aan de kopman van Ineos, Bernal, om zelf een paar keer te versnellen. Ciccone, Evenepoel en Martin volgden prima. Vlasov had het lastiger. Ondertussen reed Mäder nog wel voorop, maar de laatste meters wogen natuurlijk zwaar. Mäder hield het knap vol: Bahrein Victorious won een dag nadat Landa uitviel. VLASOV PAST EN EVENEPOEL NET GEEN ROOS Een tiental seconden later spurtte Bernal naar plek twee, voor Martin, Evenepoel en Ciccone. Evenepoel won voldoende tijd om Vlasov voorbij te steken en leek dus op weg naar de roze trui. Attila Valter wist echter de schade nog zodanig te beperken dat hij als enige Evenepoel voorblijft in het klassement.