'Tom Dumoulin maakt comeback in peloton en rijdt in juni eerste koers in zeven maanden'

Daar is Tom Dumoulin weer! De Nederlander maakt zich stilaan klaar voor een comeback in het peloton. Dumoulin besliste in januari om tijdelijk te stoppen met wielrennen om uit te zoeken welke toekomst hij nu juist voor zichzelf wil. In die toekomst zou de koers dus toch nog een plaats hebben.

Tom Dumoulin maakt in principe zijn terugkeer in de Ronde van Zwitserland, die aanvat op 6 juni. Dat nieuws werd naar buiten gebracht door WielerFlits. Nadien zou hij ook het Nederlands Kampioenschap op de weg en het Nederlands Kampioenschap tijdrijden betwisten. KLAARSTOMEN VOOR OLYMPISCHE TIJDRIT De bedoeling zou zijn om zich volop klaar te stomen voor de olympische tijdrit op de Spelen van Tokio. Die gaat door op 28 juli. Indien Dumoulin inderdaad de Ronde van Zwitserland gaat rijden, is dat zijn eerste koers in zeven maanden. De laatste keer dat Dumoulin aan de start stond van een wielerwedstrijd was op 27 oktober van vorig jaar voor de zevende rit in de Ronde van Spanje. Dumoulin heeft sowieso al een mooie carrière uitgebouwd met een wereldtitel in het tijdrijden, een eindzege in de Giro en ritzeges in de drie grote ronden. De laatste jaren heeft hij het moeilijker, met blessureleed en andere kopzorgen. Daarom laste de tijdritspecialist eind januari een tijdelijke stop in.