Toptalent Mäder eert pechvogel Landa met zege en knokte ook tegen de twijfel

Het kan verkeren in de koers. Een dag nadat zijn teamgenoot Landa zo zwaar crashte won Gino Mäder in de Giro. Solo dan nog op de eerste aankomst bergop. Zo kreeg de Zwitser deze keer wel de beloning die hem in maart in Parijs-Nice nog ontsnapte.

"Gisteren was zo'n trieste dag met het verlies van Mikel Landa", dacht de ritwinnaar aan zijn ploegmaat die de koers vroegtijdig moest verlaten. " We zeiden vandaag: we gaan ter ere van hem rijden. We gaven alles in de ontsnapping."

En kijk: aan het einde van de dag werd er zelfs gewonnen door Mäder. "Het is zo'n leuk gevoel, nadat ik in Parijs-Nice al nipt een zege miste. Nu op het pdium staan, is superfijn. Vanaf het moment dat ik als enige vluchter overbleef, moest ik steeds aan Parijs-Nice denken. Er was die sterke twijfel in mijn hoofd dat het opnieuw zo zou uitdraaien. Nu kan ik eindelijk vieren en echt van dit moment genieten."

OPNIEUW EEN GINO IN DE GIRO

In Parijs-Nice leek Mäder op weg naar een ritzege in La Colmiane, maar stak Roglič hem in de absolute slotmeters nog voorbij. Niets van dat deze keer. De laatste keer dat er een Gino won in de Giro, was dat Gino Bartali. "Het is een grote eer om dezelfde naam te hebben als zo'n wielerlegende. Ik ga waarschijnlijk nooit op zijn niveau komen, maar ik geniet gewoon van dit moment en zeg dankuwel aan het team."