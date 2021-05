Zo ziet de situatie eruit voor Evenepoel en Vervaeke: twee Belgen in top 5 op minder dan halve minuut van leider

Na een regenachtige dag in de bergen zijn er met Remco Evenepoel en Louis Vervaeke twee Belgen die nog altijd grote sier maken in de Giro. Allebei staan ze na zes etappes in de top vijf van het algemeen klassement. Kansen om het roze te pakken liggen er eventueel nog in volgende ritten.

Remco Evenepoel is na zijn schitterende prestatie op San Giacomo zeven plaatsen gestegen in het algemeen klassement. Evenepoel stijgt zo naar de tweede plek, met een achterstand van slechts elf seconden op nieuwe leider Valter. Evenepoel is zo goed dat hij wel eens naar het roze kan rijden zonder dat hij er expliciet op mikt. Het lijkt meer kwestie wanneer het gebeurt dan of het gebeurt.

VERVAEKE KLAMPT LANG AAN

Wel niet vergeten dat er nog een andere Belg is die het uitstekend doet. Vervaeke begon aan de zesde rit als nummer 2 in de stand en bleef een lange tijd in het spoor van de beste klimmers. Ook straf hoor. Van De Marchi, die de rit aanvatte als leider, was er dan al lang geen sprake. Vervaeke kwam zelf als 22ste over de streep, op 1'12" van ritwinnaar Mäder.

Dat was 25 seconden te laat om in het roze te belanden. Wie weet kan Vervaeke één van de volgende dagen nog eens een poging wagen, want hij blijft zich zo toch maar netjes vooraan in dat klassement nestelen. De top tien van de Giro ziet er als volgt uit:

1. Attila Valter

2. Remco Evenepoel 11"

3. Egan Bernal 16"

4. Aleksandr Vlasov 24"

5. Louis Vervaeke 25"

6. Hugh Carthy 38"

7. Damiano Caruso 39"

8. Giulio Ciccone 41"

9. Dan Martin 47"

10. Simon Yates 49"